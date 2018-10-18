Российскому аэропорту могут присвоить имя Ольги Бузовой

«Очень хорошая идея с тем, чтобы назвать казанский аэропорт в честь Ольги Бузовой! Уверена, что в итоге так и будет, ведь Оля сейчас является одной из самых известных личностей российского шоу-биза» - написал один из фанатов Бузовой в Сети.







Как сообщается, нескольким аэропортам России намерены присвоить имена знаменитых деятелей государства. В списке 45 объектов оказались и 2 аэровокзала Татарстана – «Бегишево» и «Казань».На данный момент сказать точно, в честь кого именно будет назван тот или иной аэропорт – невозможно. Тем не менее, население Татарстана уже принялось активно обсуждать данную новость и даже предлагать свои варианты, от деятелей культуры и искусства до дипломатов и даже звезд российского шоу-бизнеса.Так, к примеру, казанский аэропорт некоторые жители Казани предлагают назвать в честь Шаляпина, Ленина, Габдуллы Тукая и Александра Бутлерова. Находятся и такие люди, которые рекомендуют назвать аэропорт «Бегишево» в честь популярнейшей телеведущей скандально-известного телепроекта «Дом-2» и начинающей певицы Ольги Бузовой.Несмотря на то, что на сегодняшний день большинство населения Казани не поддерживают идею назвать аэровокзал в честь теледивы Ольги Бузовой, многие преданные поклонники исполнительницы вовсю принялись заступаться за свою любимицу и всевозможными способами поддерживать данный замысел.По мнению некоторых интернет-пользователей, решение назвать казанский аэропорт в честь телеведущей «Дома-2» является очень хорошей идеей, ведь Оля на сегодняшний день является одной из самых обсуждаемых и востребованных звезд отечественной эстрады.