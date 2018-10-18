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Российскому аэропорту могут присвоить имя Ольги Бузовой

Одному из российских аэропортов в ближайшее время могут присвоить имя прославленной поющей телеведущей Ольги Бузовой.

Как сообщается, нескольким аэропортам России намерены присвоить имена знаменитых деятелей государства. В списке 45 объектов оказались и 2 аэровокзала Татарстана – «Бегишево» и «Казань».

Российскому аэропорту могут присвоить имя Ольги Бузовой

На данный момент сказать точно, в честь кого именно будет назван тот или иной аэропорт – невозможно. Тем не менее, население Татарстана уже принялось активно обсуждать данную новость и даже предлагать свои варианты, от деятелей культуры и искусства до дипломатов и даже звезд российского шоу-бизнеса.

Так, к примеру, казанский аэропорт некоторые жители Казани предлагают назвать в честь Шаляпина, Ленина, Габдуллы Тукая и Александра Бутлерова. Находятся и такие люди, которые рекомендуют назвать аэропорт «Бегишево» в честь популярнейшей телеведущей скандально-известного телепроекта «Дом-2» и начинающей певицы Ольги Бузовой.

Несмотря на то, что на сегодняшний день большинство населения Казани не поддерживают идею назвать аэровокзал в честь теледивы Ольги Бузовой, многие преданные поклонники исполнительницы вовсю принялись заступаться за свою любимицу и всевозможными способами поддерживать данный замысел.

Российскому аэропорту могут присвоить имя Ольги Бузовой

По мнению некоторых интернет-пользователей, решение назвать казанский аэропорт в честь телеведущей «Дома-2» является очень хорошей идеей, ведь Оля на сегодняшний день является одной из самых обсуждаемых и востребованных звезд отечественной эстрады.

«Очень хорошая идея с тем, чтобы назвать казанский аэропорт в честь Ольги Бузовой! Уверена, что в итоге так и будет, ведь Оля сейчас является одной из самых известных личностей российского шоу-биза» - написал один из фанатов Бузовой в Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:06

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