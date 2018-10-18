Недостаток секса может стать причиной нарушения работы всех систем организма





У мужчин из-за недостатка секса часто развивается простатит. Отсутствие секса приводит к застаиванию секрета простаты, из-за чего происходит развитие болезни. Кроме того, мужчина становится нервным, агрессивным и озлобленным.В то же время у женщин отсутствие секса может стать причиной преждевременного старения из-за недостатка коллагена, который выделяется во время полового акта. Длительное воздержание вызывает гормональный всплеск, который приводит к воспалительным процессам кожи, ожирению и росту волос на лице. В целом регулярный секс укрепляет иммунитет и становится очень важным для профилактики простудных заболеваний.