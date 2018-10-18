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Недостаток секса может стать причиной нарушения работы всех систем организма

Недостаток секса у мужчин и женщин может привести к нарушению работы всех систем организма. По словам ученых, дефицит половых контактов негативно влияет на состояние здоровья и запускает механизм преждевременного старения.

Недостаток секса может стать причиной нарушения работы всех систем организма


У мужчин из-за недостатка секса часто развивается простатит. Отсутствие секса приводит к застаиванию секрета простаты, из-за чего происходит развитие болезни. Кроме того, мужчина становится нервным, агрессивным и озлобленным.

В то же время у женщин отсутствие секса может стать причиной преждевременного старения из-за недостатка коллагена, который выделяется во время полового акта. Длительное воздержание вызывает гормональный всплеск, который приводит к воспалительным процессам кожи, ожирению и росту волос на лице. В целом регулярный секс укрепляет иммунитет и становится очень важным для профилактики простудных заболеваний.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:43

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