Сергей Светлаков поделился в Instagram фото трех поколений своей семьи

На данном снимке актер изображен со своей женой Антониной Чеботаревой, родителями, десятилетней дочерью Настей и восьмилетним сыном Иваном. Однако на коленях у отца Сергея Светлакова мирно сидел еще один малыш. Актер под фото написал: "Найдите в кадре кого-то нового". Фолловеры, не понявшие фразу знаменитости, начали «узнавать» самого артиста, при этом даже шутить по данному поводу. Однако, лишь внимательно следящие за жизнью своего кумира фанаты спросили, как оказался мальчик на коленях у деда, не указанный в Википедии.Недавно стало известно, что у Сергея Светлакова с супругой Антониной Чеботаревой родился третий ребенок – сын. Артист целый год скрывал от общественности и СМИ тот факт, что он опять стал отцом.