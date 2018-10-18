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Сергей Светлаков поделился в Instagram фото трех поколений своей семьи

Сергей Светлаков в своем аккаунте Instagram обнародовал «редкое» фото, на котором запечатлены три поколения его семьи. Актер предложил своим фолловерам найти на публикации кого-то нового.

Сергей Светлаков поделился в Instagram фото трех поколений своей семьи


На данном снимке актер изображен со своей женой Антониной Чеботаревой, родителями, десятилетней дочерью Настей и восьмилетним сыном Иваном. Однако на коленях у отца Сергея Светлакова мирно сидел еще один малыш. Актер под фото написал: "Найдите в кадре кого-то нового". Фолловеры, не понявшие фразу знаменитости, начали «узнавать» самого артиста, при этом даже шутить по данному поводу. Однако, лишь внимательно следящие за жизнью своего кумира фанаты спросили, как оказался мальчик на коленях у деда, не указанный в Википедии.

Недавно стало известно, что у Сергея Светлакова с супругой Антониной Чеботаревой родился третий ребенок – сын. Артист целый год скрывал от общественности и СМИ тот факт, что он опять стал отцом.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:34

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