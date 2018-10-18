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NASA обнаружило в космосе взрывающиеся золотые звезды

NASA обнаружило в космосе взрывающиеся золотые звезды. Данный процесс заканчивается формированием большого количества редких металлов, в том числе золота и платины.
NASA обнаружило в космосе взрывающиеся золотые звезды


При помощи сверхчувствительных телескопов удалось зафиксировать явление, которое, по словам ученых, является достаточно распространенным. В случае сближения звезд между ними образуется мощное гравитационное поле, которое способствует спиральному сближению двух тел. В результате происходит резкий перегрев и взрыв, превосходящий размеры Солнечной системы с последствиями в виде множества редких металлов. Впрочем, выделяются не только золото и платина, но также и радиоактивные компоненты в большом объеме.

Стоит отметить, что данное явление, фактически, позволяет создавать золото в месте взрыва. Возможно ли воссоздать данный процесс искусственно, на текущий момент остается неизвестным. Он напоминает расщепление атома, так как в том и в другом случае, речь идет о наборе критической массы в процессе и последующем взрыве.



 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 09:16

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