Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров просит не спекулировать на горе в Керчи

"Соболезную всем, кого затронула трагедия в Керчи. Большое горе... Не поддавайтесь на провокации и фейки о теракте ориентируйтесь только на официальные данные. В таких ситуации всегда находятся, к сожалению, и те, кто готов спекулировать нашим горем", - пишет Курбан.

После жуткой бойни, которую устроил 18-летний студент Керченского Политехнического колледжа , погибло 20 человек. 11 из 15 погибших студентов были несовершеннолетними.Сейчас ещё более 50 человек находится в больнице, 37 из них находится в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.Российские знаменитости и блогеры не прошли мимо этой трагедии и дружно соболезнуют родным погибших.Муж звёздной ведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров тоже выложил пост в Инстаграм, где поддержал родственников погибших в то солнечное утро.Омаров просит, чтобы хейтеры не спекулировали на людском горе и не выкладывали фейки.Многочисленные подписчики поддержали молодого человека и присоединились к соболезнованиям.