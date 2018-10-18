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Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров просит не спекулировать на горе в Керчи

Всех россиян и адекватных людей планеты потрясла новость о вчерашней трагедии в крымской Керчи.

После жуткой бойни, которую устроил 18-летний студент Керченского Политехнического колледжа , погибло 20 человек. 11 из 15 погибших студентов были несовершеннолетними.

Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров просит не спекулировать на горе в Керчи

Сейчас ещё более 50 человек находится в больнице, 37 из них находится в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Российские знаменитости и блогеры не прошли мимо этой трагедии и дружно соболезнуют родным погибших.

Муж звёздной ведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров тоже выложил пост в Инстаграм, где поддержал родственников погибших в то солнечное утро.

Омаров просит, чтобы хейтеры не спекулировали на людском горе и не выкладывали фейки.

"Соболезную всем, кого затронула трагедия в Керчи. Большое горе... Не поддавайтесь на провокации и фейки о теракте ориентируйтесь только на официальные данные. В таких ситуации всегда находятся, к сожалению, и те, кто готов спекулировать нашим горем", - пишет Курбан.

Многочисленные подписчики поддержали молодого человека и присоединились к соболезнованиям.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:42

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