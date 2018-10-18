Составлен список самых популярных приложений для iPhone за сентябрь





Специалисты были очень удивлены, когда составили список самых скачиваемых приложений в прошлом месяце. В общей сложности эксперты насчитали 77 миллионов загрузок для iPhone, из них 18,8 миллиона приходится на приложение Happy Glass. Эта игра опередила по количеству скачиваний даже WhatsApp, который в сентябре на свои смартфоны установили 11,4 миллиона пользователей. На третьем месте по популярности расположился Messenger, его загрузили 9 миллионов раз.На четвёртой строчке рейтинга расположилось мобильное приложение социальной сети Facebook, его скачали 7,8 миллиона пользователей. В пятёрку лидеров также попала аркада Paper.io 2, её установили на свои устройства 6,7 миллиона обладателей устройств.