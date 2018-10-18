Звезда шоу «Comedy Woman» Екатерина Варнава оценила себя на 4,6 миллиона

Хоть знаменитость не указала, в какой именно валюте, поклонники считают, что это недорого. Свой пост Екатерина Варнава сопроводила снимком, на котором она запечатлена в леопардовом пальто. Публикация в течение двадцати часов собрала более 74 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 280 комментариев.Подписчики интересуются, почему артистка определила именно эту цифру. Самые преданные фанаты Екатерины Варнавы заявили, что в данном образе их кумир выглядит на 100 миллионов. При этом некоторые фолловеры отметили хорошее чувство юмора звезды.