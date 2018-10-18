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Звезда шоу «Comedy Woman» Екатерина Варнава оценила себя на 4,6 миллиона

Звезде шоу «Comedy Woman» Екатерине Варнаве опять удалось заинтриговать своих фолловеров в соцсети Instagram. Актриса обнародовала новый пост, в котором оценила себя на 4,6 миллиона.

Звезда шоу «Comedy Woman» Екатерина Варнава оценила себя на 4,6 миллиона


Хоть знаменитость не указала, в какой именно валюте, поклонники считают, что это недорого. Свой пост Екатерина Варнава сопроводила снимком, на котором она запечатлена в леопардовом пальто. Публикация в течение двадцати часов собрала более 74 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 280 комментариев.

Подписчики интересуются, почему артистка определила именно эту цифру. Самые преданные фанаты Екатерины Варнавы заявили, что в данном образе их кумир выглядит на 100 миллионов. При этом некоторые фолловеры отметили хорошее чувство юмора звезды.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:00

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