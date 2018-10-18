АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Женатые люди со всего мира рассказали, почему снимают свои обручальные кольца
EUR 75.65 USD 65.40
Курс валют на 18.10.2018

Плохое состояние ногтей сигнализирует о серьезных проблемах со здоровьем

Ученые установили, что по состоянию ногтей можно определить, здоров человек или болен. За время эволюции ногти успели стать не только средством защиты, они успели приобрести диагностические свойства.

Плохое состояние ногтей сигнализирует о серьезных проблемах со здоровьем


Так, множество болезней нарушают структуру ногтей, из-за чего те становятся ломкими и начинают слоиться. Такую клиническую картину вызывают грибковые заболевания, а также бытовая химия, которую человек использует почти ежедневно. Если же ногти стали расслаиваться, то причиной тому могут стать болезни эндокринной или сердечно-сосудистой систем.

Однако не только болезни приводят к разрушению ногтей. Неудачный маникюр, во время которого происходит повреждение дистальной части матрицы (зона роста ногтевых клеток), может сделать ногти волнистыми. А если на ногтях видно широкие и черные полосы, то они могут сигнализировать об онкологических болезнях.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 08:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Илья Яббаров не планирует отдавать выигранную
Пользователи Facebook назвали китайскую
Military Times: В 2019 году Америка примет
Еще одну сестру-близняшку Смирнову выгнали из
Максим Галкин порадовал поклонников образом
Землю заселяет инопланетная форма жизни с Венеры
Физиогномист сказал, что из участников шоу «Замуж
Недостаток секса может стать причиной нарушения
Сергей Светлаков поделился в Instagram фото трех
Отвергнутый Бузовой Коробков назвал Лебедева
Обновленный компактный седан Genesis G70 получил
NASA обнаружило в космосе взрывающиеся золотые
Составлен список самых популярных приложений для
Российскому аэропорту могут присвоить имя Ольги
Звезда шоу «Comedy Woman» Екатерина Варнава
Плохое состояние ногтей сигнализирует о серьезных
В Сочи на продажу выставили несерийное авто Adam
Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров просит не
Павел Дуров обвинил Facebook в алчности
Число жертв трагедии в Керчи увеличилось до 20
Ученые открыли один из самых массивных объектов
Российские ученые создали устойчивые к ВИЧ
Большинство украинцев предпочитают смотреть
«Керчь, держись!»: младшая сестра Ольги Бузовой
Учёные: Молекулярный компьютер поможет создать
Филипп Киркоров поздравил с днем рождения Дмитрия
Супруга Ивана Краско Наталья Шевель хочет
Ведущих «Дома-2» ударил предсказанный Владом
«Керчь, мы с тобой»: Дмитрий Тарасов скорбит о
Каролина Куркова и Яна Рудковская устроили “битву
Просмотреть все новости