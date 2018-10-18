Плохое состояние ногтей сигнализирует о серьезных проблемах со здоровьем





Так, множество болезней нарушают структуру ногтей, из-за чего те становятся ломкими и начинают слоиться. Такую клиническую картину вызывают грибковые заболевания, а также бытовая химия, которую человек использует почти ежедневно. Если же ногти стали расслаиваться, то причиной тому могут стать болезни эндокринной или сердечно-сосудистой систем.Однако не только болезни приводят к разрушению ногтей. Неудачный маникюр, во время которого происходит повреждение дистальной части матрицы (зона роста ногтевых клеток), может сделать ногти волнистыми. А если на ногтях видно широкие и черные полосы, то они могут сигнализировать об онкологических болезнях.