Плохое состояние ногтей сигнализирует о серьезных проблемах со здоровьем
Ученые установили, что по состоянию ногтей можно определить, здоров человек или болен. За время эволюции ногти успели стать не только средством защиты, они успели приобрести диагностические свойства.
Так, множество болезней нарушают структуру ногтей, из-за чего те становятся ломкими и начинают слоиться. Такую клиническую картину вызывают грибковые заболевания, а также бытовая химия, которую человек использует почти ежедневно. Если же ногти стали расслаиваться, то причиной тому могут стать болезни эндокринной или сердечно-сосудистой систем.
Однако не только болезни приводят к разрушению ногтей. Неудачный маникюр, во время которого происходит повреждение дистальной части матрицы (зона роста ногтевых клеток), может сделать ногти волнистыми. А если на ногтях видно широкие и черные полосы, то они могут сигнализировать об онкологических болезнях.
Так, множество болезней нарушают структуру ногтей, из-за чего те становятся ломкими и начинают слоиться. Такую клиническую картину вызывают грибковые заболевания, а также бытовая химия, которую человек использует почти ежедневно. Если же ногти стали расслаиваться, то причиной тому могут стать болезни эндокринной или сердечно-сосудистой систем.
Однако не только болезни приводят к разрушению ногтей. Неудачный маникюр, во время которого происходит повреждение дистальной части матрицы (зона роста ногтевых клеток), может сделать ногти волнистыми. А если на ногтях видно широкие и черные полосы, то они могут сигнализировать об онкологических болезнях.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 08:55