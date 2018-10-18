В Сочи на продажу выставили несерийное авто Adam Opel 1940 года
В рамках сайта бесплатных объявлений на продажу в Сочи выставили несерийное авто Adam Opel 1940 модельного года. Стоимость транспортного средства составляет более 2 000 000 рублей.
Автомобиль принимал участие в ленте «Под куполом цирка». За ретро-машину автор объявления запросил 2 100 000 рублей. Такая высокая расценка связана с тем, что авто пребывает в хорошем состоянии, а также имеет свою историю.
В объявлении сочинский владелец раритета указал, что версия Adam Opel имеет пробег на 10 000 километров. Транспортное средство оснащается 1,4-литровым силовым агрегатом, который способен генерировать 58 лошадиных сил. Документы показали, что у автомобиля было два владельца.
Автомобиль принимал участие в ленте «Под куполом цирка». За ретро-машину автор объявления запросил 2 100 000 рублей. Такая высокая расценка связана с тем, что авто пребывает в хорошем состоянии, а также имеет свою историю.
В объявлении сочинский владелец раритета указал, что версия Adam Opel имеет пробег на 10 000 километров. Транспортное средство оснащается 1,4-литровым силовым агрегатом, который способен генерировать 58 лошадиных сил. Документы показали, что у автомобиля было два владельца.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:43