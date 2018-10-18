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Павел Дуров обвинил Facebook в алчности

Павел Дуров считает неприемлемым, когда крупные компании покупают небольшие проекты и ставят извлечение прибыли на первое место. В частности, он вспомнил об основателе WhatsApp Брайане Эктоне, который ушёл из Facebook, и признался в том, что подвёл свою аудиторию.
Павел Дуров обвинил Facebook в алчности

Facebook в 2014 году выкупила проект Эктона, из-за разногласий с руководством. Сначала компанию покинул Ян Кум, сооснователь WhatsApp, а затем и основатель мессенджера. В сентябре Брайан Эктон публично признался, что он продал своих пользователей вместе с их приватностью.

На своём канале в Telegram Дуров написал, что уход основателей WhatsApp является наглядным примером того, с чем можно остаться, продав свою компанию. По словам Дурова, они заработали какие-то деньги, при этом потеряли нечто более ценное – свою целостность и возможность продолжить улучшать жизнь миллионов людей.

Также глава Telegram прокомментировал недавнюю уязвимость WhatsApp, отметив, что сообщения, отправленные через мессенджер, становятся доступными третьим лицам. По его словам, обещания, которые дают такие корпорации как Facebook, не воплощаются в жизнь, потому что подобные компании ставят прибыль выше интересов пользователей.



 
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Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 08:36

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