Число жертв трагедии в Керчи увеличилось до 20 человек





В числе погибших значится 15 студентов. Также 5 пострадавших особ были работниками учреждения. Работа политехнического колледжа будет временно приостановлена. Дилявер Мельгазиев, являющийся замглавы керченской администрации, сообщил, что из-за случившегося нападения по городу не станут закрывать учебные заведения. Детские сады, а также школы будут находиться теперь под усиленной охраной. Безопасность обеспечат сотрудники Росгвардии. Студент 4 курса политехнического колледжа Керчи 17 октября устроил стрельбу в стенах здания учебного заведения. В итоге он подорвал взрывное устройство. При этом пострадало примерно 50 человек. Сам подозреваемый также скончался.Сергей Аксёнов, занимающий пост главы Крыма, сообщил, что во время учёбы студент, устроивший нападение, получал стипендию. Он раньше не проявлял агрессию, не имел проблем с законом, не вызывал каких-либо подозрений. 18-летний студент имел разрешение на хранение оружия. Он его получил после прохождения медицинского осмотра. Также он проверялся у психиатра. Правоохранители в настоящее время выясняют, были ли у нападавшего сообщники.