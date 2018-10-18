Ученые открыли один из самых массивных объектов ранней Вселенной





Итальянские исследователи анализировали некоторые галактики, а также галактические скопления, расположившиеся возле Млечного Пути. Понимание их природы, причины образования и скопления оставались неизвестными, однако, было ясно, что для появления подобных объектов необходимо время. После Большого взрыва галактики начали образовываться с большой частотой, однако не обладали необходимым временем и пространством для того, чтобы достичь больших размеров и массы. Как результат, большая часть ранних галактических скоплений мала по своим размерам, впрочем, новые данные отчасти опровергают то утверждение.Обнаруженное галактическое скопление Гиперион, хоть и является чрезвычайно древним, однако его масса и размеры превосходят множество подобных объектов из более современной части Вселенной. Процесс и причины образования гиганта исследуются.