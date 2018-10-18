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Ученые открыли один из самых массивных объектов ранней Вселенной

Астрономам удалось обнаружить скопление галактик, существовавшее в ранней Вселенной. Ранее предполагалось, что такой объект не мог находиться в анализируемой части космического пространства.
Ученые открыли один из самых массивных объектов ранней Вселенной


Итальянские исследователи анализировали некоторые галактики, а также галактические скопления, расположившиеся возле Млечного Пути. Понимание их природы, причины образования и скопления оставались неизвестными, однако, было ясно, что для появления подобных объектов необходимо время. После Большого взрыва галактики начали образовываться с большой частотой, однако не обладали необходимым временем и пространством для того, чтобы достичь больших размеров и массы. Как результат, большая часть ранних галактических скоплений мала по своим размерам, впрочем, новые данные отчасти опровергают то утверждение.

Обнаруженное галактическое скопление Гиперион, хоть и является чрезвычайно древним, однако его масса и размеры превосходят множество подобных объектов из более современной части Вселенной. Процесс и причины образования гиганта исследуются.



 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 08:18

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