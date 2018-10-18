«Керчь, держись!»: младшая сестра Ольги Бузовой Анна скорбит после трагедии в Крыму
Накануне в Керчи произошла жуткая бойня. Студент Политехнического колледжа стал виновником гибели 20 человек.
Известные люди сегодня в своих аккаунтах социальных сетей соболезнуют родным погибших и просят присоединиться подписчиков к своей скорби.
Младшая сестра знаменитой Ольги Бузовой Анна тоже не осталась в стороне от этого человеческого горя и выложила у себя в Инстаграм пост, где пишет, что от вчерашней чудовищной новости у неё буквально ком в горле. Девушка просит крымчан держаться.
Напомним, 18-летний Владислав Росляков в здании колледжа взорвал самодельное взрывное устройство, а затем из ружья расстрелял преподавателей и студентов. Чуть позже его нашли мертвым в библиотеке.
Кроме 20 погибших, пострадало более 50 студентов и педагогов. СК РФ завел уголовное дело по ст. 205 часть 2 ("Убийство двух и более человек").
Известные люди сегодня в своих аккаунтах социальных сетей соболезнуют родным погибших и просят присоединиться подписчиков к своей скорби.
Младшая сестра знаменитой Ольги Бузовой Анна тоже не осталась в стороне от этого человеческого горя и выложила у себя в Инстаграм пост, где пишет, что от вчерашней чудовищной новости у неё буквально ком в горле. Девушка просит крымчан держаться.
"Новость, от которой ком встаёт в горле... Сегодня в стране произошла очередная трагедия, унёсшая жизни ни в чем не повинных детей...
Керчь, держись! Мы скорбим вместе с тобой", - пишет Анна в микроблоге.
Керчь, держись! Мы скорбим вместе с тобой", - пишет Анна в микроблоге.
Напомним, 18-летний Владислав Росляков в здании колледжа взорвал самодельное взрывное устройство, а затем из ружья расстрелял преподавателей и студентов. Чуть позже его нашли мертвым в библиотеке.
Кроме 20 погибших, пострадало более 50 студентов и педагогов. СК РФ завел уголовное дело по ст. 205 часть 2 ("Убийство двух и более человек").