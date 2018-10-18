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«Керчь, держись!»: младшая сестра Ольги Бузовой Анна скорбит после трагедии в Крыму

Накануне в Керчи произошла жуткая бойня. Студент Политехнического колледжа стал виновником гибели 20 человек.

Известные люди сегодня в своих аккаунтах социальных сетей соболезнуют родным погибших и просят присоединиться подписчиков к своей скорби.

«Керчь, держись!»: младшая сестра Ольги Бузовой Анна скорбит после трагедии в Крыму

Младшая сестра знаменитой Ольги Бузовой Анна тоже не осталась в стороне от этого человеческого горя и выложила у себя в Инстаграм пост, где пишет, что от вчерашней чудовищной новости у неё буквально ком в горле. Девушка просит крымчан держаться.

"Новость, от которой ком встаёт в горле... Сегодня в стране произошла очередная трагедия, унёсшая жизни ни в чем не повинных детей...
Керчь, держись! Мы скорбим вместе с тобой", - пишет Анна в микроблоге.

Напомним, 18-летний Владислав Росляков в здании колледжа взорвал самодельное взрывное устройство, а затем из ружья расстрелял преподавателей и студентов. Чуть позже его нашли мертвым в библиотеке.

Кроме 20 погибших, пострадало более 50 студентов и педагогов. СК РФ завел уголовное дело по ст. 205 часть 2 ("Убийство двух и более человек").



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:45

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