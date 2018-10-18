Российские ученые создали устойчивые к ВИЧ эмбрионы человека





Первым данное открытие удалось осуществить китайским ученым, впрочем, вероятность создания эмбриона с необходимой мутацией была равна 5% (каждый 20 эмбрион). Однако, недавно, на основе данного опыта, российские специалисты попытались повысить вероятность успешного создания эмбриона, устойчивого к вирусу иммунодефицита. Сообщается, что отечественные специалисты достигли отметки в 62%. Данные результаты говорят о том, что в обозримом будущем рассматриваемым способом можно будет помочь избежать заражения вирусом детей, чьи родители больны. В будущем эта технология может использоваться для полного излечения ВИЧ.За основу эксперимента взят достаточно известный случай “берлинского пациента”. В какой-то момент человеку, больным ВИЧ пересадили костный мозг от человека с мутацией. Таким образом, ему удалось излечиться от вируса иммунодефицита.