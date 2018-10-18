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Российские ученые создали устойчивые к ВИЧ эмбрионы человека

Российским ученым, на основе экспериментов китайских коллег, удалось создать человеческие эмбрионы, устойчивые к ВИЧ. Как сообщается, данная технология в будущем может быть использована для полного излечения вируса.
Российские ученые создали устойчивые к ВИЧ эмбрионы человека


Первым данное открытие удалось осуществить китайским ученым, впрочем, вероятность создания эмбриона с необходимой мутацией была равна 5% (каждый 20 эмбрион). Однако, недавно, на основе данного опыта, российские специалисты попытались повысить вероятность успешного создания эмбриона, устойчивого к вирусу иммунодефицита. Сообщается, что отечественные специалисты достигли отметки в 62%. Данные результаты говорят о том, что в обозримом будущем рассматриваемым способом можно будет помочь избежать заражения вирусом детей, чьи родители больны. В будущем эта технология может использоваться для полного излечения ВИЧ.

За основу эксперимента взят достаточно известный случай “берлинского пациента”. В какой-то момент человеку, больным ВИЧ пересадили костный мозг от человека с мутацией. Таким образом, ему удалось излечиться от вируса иммунодефицита.



 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 08:00

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