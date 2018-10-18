Большинство украинцев предпочитают смотреть телевизионные передачи на русском языке





Данные опроса проводили в прямом эфире популярного канала NewsOne. Стало известно, что из 30 000 позвонивших свыше 60% предпочитают ТВ смотреть на русском или другом языке. При этом 40% опрошенных выбрали украинский язык.Согласно законодательству, на телевидении Украины не меньше 55% программ должны транслироваться на родном украинском языке. На местном ТВ за превышение установленного лимита законом предусматривается штраф до 5 процентов от суммы фиксированного лицензионного сбора телеканала.