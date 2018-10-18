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Большинство украинцев предпочитают смотреть телевизионные передачи на русском языке

Сотрудники местного телеканала провели опрос среди населения Украины, чтобы выяснить, на каком именно языке они желают смотреть телевизионные передачи. Большинство людей заявили, что в данном случае они больше предпочитают русский язык, нежели украинский.
Большинство украинцев предпочитают смотреть телевизионные передачи на русском языке


Данные опроса проводили в прямом эфире популярного канала NewsOne. Стало известно, что из 30 000 позвонивших свыше 60% предпочитают ТВ смотреть на русском или другом языке. При этом 40% опрошенных выбрали украинский язык.

Согласно законодательству, на телевидении Украины не меньше 55% программ должны транслироваться на родном украинском языке. На местном ТВ за превышение установленного лимита законом предусматривается штраф до 5 процентов от суммы фиксированного лицензионного сбора телеканала.



 
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Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:55

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