Филипп Киркоров поздравил с днем рождения Дмитрия Пескова в Instagram





Знаменитость написал, что осенний день нельзя назвать веселым, но ему хочется пожелать имениннику “красивой сказки о Любви”, подаренной Татьяной Навкой. Затем Филипп Киркоров продолжил поздравление цитатами из песни Игоря Николаева “День рождения”.Подписчики устроили небольшую дискуссию, потому что некоторые лица осудили звезду за такой пост, когда погибло столько людей. Пользователи сетей опровергли их мнение, поддержав своего кумира позитивными словами.