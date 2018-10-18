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Филипп Киркоров поздравил с днем рождения Дмитрия Пескова в Instagram

Поклонники певца неоднозначно отнеслись к новому сообщению в Instagram из-за трагедии в Керчи. Филипп Киркоров поздравил с днем рождения Дмитрия Пескова, отметив, что такие события в жизни людей никто не может отменять.
Филипп Киркоров поздравил с днем рождения Дмитрия Пескова в Instagram

Знаменитость написал, что осенний день нельзя назвать веселым, но ему хочется пожелать имениннику “красивой сказки о Любви”, подаренной Татьяной Навкой. Затем Филипп Киркоров продолжил поздравление цитатами из песни Игоря Николаева “День рождения”.

Подписчики устроили небольшую дискуссию, потому что некоторые лица осудили звезду за такой пост, когда погибло столько людей. Пользователи сетей опровергли их мнение, поддержав своего кумира позитивными словами.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 07:36

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