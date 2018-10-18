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«Керчь, мы с тобой»: Дмитрий Тарасов скорбит о погибших в Крыму

Накануне из Керчи пришли жуткие новости. В бойне, которую устроил студент колледжа, погибли 20 человек. Ещё более 50 педагогов и студентов пострадало.

Российские звёзды откликнулись на трагедию и в социальных сетях выражают соболезнования родным и близким погибших. Популярный в Инстаграме футболист Дмитрий Тарасов тоже не остался в стороне и поддержал родственников и близких всех тех, кто потерял вчера родного человека.

«Керчь, мы с тобой»: Дмитрий Тарасов скорбит о погибших в Крыму

Спортсмен просит не пиариться на этом горе и дать возможность спокойно почтить память ни в чём неповинных людей.

"Почтим память пострадавших в ходе трагедии в Керчи. Выражаю свои соболезнования всем, кто пострадал, близким и родственникам. Это очень тяжело... Также прошу всех быть добрее друг к другу. Случилось большое горе, не надо пытаться в нем искать какие-то эксклюзивы. Доверяйте только официальным данным, не распространяйте провокационные фейки. Детей уже не вернуть. Позвольте спокойно почтить память. Керчь, мы с тобой!", - пишет в частности Дмитрий.


Напомним, восемнадцатилетний студент Владислав Росляков в здании Керченского Политехнического колледжа взорвал самодельную бомбу, после чего расстрелял из ружья педагогов и учащихся. Чуть позже его нашли мертвым на втором этаже этого колледжа.

Следкомитет РФ завел уголовное дело по ст. 205 ч. 2 ("Убийство двух и более человек").



 
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Общество / Культура
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:03

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