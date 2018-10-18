«Как страшно, когда гибнут люди»: Ольга Бузова скорбит о погибших в Керчи

"Выражаю свои самые глубокие соболезнования родным и близким погибших. Скорейшего выздоровления пострадавшим... Господи дай сил пережить такое горе ... Как страшно, когда гибнут люди, а ещё страшнее, когда гибнут невинные дети... #керчьмыстобой", - пишет в частности Оля.

Окончательная цифра ужасной трагедии - 20 погибших. Это уже подтвердили в администрации города.Звёзды шоу-бизнеса тоже не прошли мимо этого ужасного события и выразили соболезнования родным погибших. Не осталась в стороне и ведущая Дома-2 Ольга Бузова.Накануне девушка выложила в Инстаграме пост, где написала, что выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших людей. Заканчивает свою публикацию девушка горьким в эти дни хэштегом #керчьмыстобой.Адекватные подписчики поддержали Бузову и присоединились к словам поддержки всех тех, кто накануне в этой бойне потерял близких.Напомним, восемнадцатилетний студент Керченского Политехнического колледжа Владислав Росляков в здании взорвал самодельное взрывное устройство и расстрелял из ружья педагогов и учеников. Позже его нашли застреленным на втором этаже этого учреждения в библиотеке.Следственный комитет России завел уголовное дело по статье 205 часть 2 (убийство двух и более человек).