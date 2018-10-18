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Ведущих «Дома-2» ударил предсказанный Владом Кадони «кармический бумеранг»

Влад Кадони предсказал "кармический бумеранг" для топовых и своенравных участников телестройки Дом-2.

Но пока сами "старички" уходят побеждёнными от своих подопечных. Особенно трудно приходится с теми кто оценивает себя как популярного "строителя" проекта.

Ведущих «Дома-2» ударил предсказанный Владом Кадони «кармический бумеранг»

Ежедневно телезрители наблюдают полнейшее неуважение к тем, кто по плану должен управлять подопечными, а вместо этого выглядят как беспомощные тени самих себя во многих сюжетах.

Прерывать ведущего на полуслове, не позволять ему договорить свою мысль, учитывая что в это время поступают команды в наушник от продюсеров, и нужно ещё как то следить за ситуацией на площадке. Всё это стало настолько обыденным, что не ускользнуло не только от взглядов экспертов, которые приняли участие в шоу "Бородина против Бузовой" но и так же от гостей шоу.

Ведущих «Дома-2» ударил предсказанный Владом Кадони «кармический бумеранг»

Возможно, им уже и радоваться нужно, что не были посланы матом Сашей Черно или не залил всё вокруг слюной Илья Яббаров в очередном приступе своего негодования. Илюша уже не смотрит ни на какие правила и сам решает, когда ему прерывать видеосвязь с Островом любви, или заставляя своим поступком хлопать глазами Юлию Ефременкову.

Поучится ли у Бородиной навести порядок?

Ведущих «Дома-2» ударил предсказанный Владом Кадони «кармический бумеранг»

Возможно именно по этим причинам и отправилась в не долгосрочную командировку на Сейшельские острова Ксения Бородина, взяв с собой старшую дочь Марусю. Она, кстати, уже сетует в сети на разлуку с семьёй и про то, что рейтинговые участники возомнили себя более важными персонажами, чем ведущие стройки.

Ксения будет наводить порядки среди самоназваных лидеров, кто, как не она, способен высмеять без ругательств и воплей мятежных.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:10

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