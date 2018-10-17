Уникальный день. Водолазы, волонтеры и депутаты очистили пруды и водоемы





Многие эксперты отметили этот день как уникальный, хотя не все понимают, почему. В ходе мероприятия собрали более 50 мешков пластикового и другого мусора в окрестностях речки Работня. У нее нет великого названия, о ней не складывали легенды, однако ее очистили в ходе «Всемирного дня чистоты». Именно так закончилась акция «Год добровольца», в которой участвовали более 20 миллионов волонтеров из 144 стран мира. В России участниками стали Государственная Дума, компания «ЛУКОЙЛ», Центр по развитию экологических и социальных проектов и Министерство экологии по области. В этот день волонтеры, профессионалы и депутаты местного уровня объединились для реализации важной для общества работы. На мероприятии выступил также Николай Николаев, председатель комитета по природным ресурсам Госдумы. Стоит отметить, что акция проходила не по приказу Госдумы, а при ее активном участии, она не была показателем власти. Мероприятие было проявлением доброй воли, где решались конкретные задачи и достигались нужные цели.Мероприятие также стало уникальным из-за участия в нем не просто волонтеров, а профессионалов, они помогли волонтерам собрать мусор, среди которого были строительные, бытовые материалы и сырье для автомобилестроения, а также очистить дно реки. Все пакеты с мусором уже отправили на дальнейшую переработку, задача выполнена в полном объеме. Примечательно, что в ходе акции волонтеры также смогли пообщаться с ее руководителем Максимом Токаревым. Он рассказал, как проходит организация мероприятий данной направленности.«Природоохранная служба России» назвала проведенную акцию началом своей деятельности, которая поможет развернуть масштабную высокотехнологичную очистку в 85 регионах страны 2019-2020 годах.