АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Женатые люди со всего мира рассказали, почему снимают свои обручальные кольца
EUR 75.92 USD 65.53
Курс валют на 17.10.2018

Уникальный день. Водолазы, волонтеры и депутаты очистили пруды и водоемы

13 октября в Подмосковных Мытищах состоялась необычная акция, которую международные эксперты назвали уникальной. В этот день все желающие, депутаты местного совета и профессионалы-водолазы занялись чисткой речки, линии берега и лесополосы. В общей сложности в этот день работали около 100 человек.
Уникальный день. Водолазы, волонтеры и депутаты очистили пруды и водоемы

Уникальная акция «Год добровольца»
Многие эксперты отметили этот день как уникальный, хотя не все понимают, почему. В ходе мероприятия собрали более 50 мешков пластикового и другого мусора в окрестностях речки Работня. У нее нет великого названия, о ней не складывали легенды, однако ее очистили в ходе «Всемирного дня чистоты». Именно так закончилась акция «Год добровольца», в которой участвовали более 20 миллионов волонтеров из 144 стран мира. В России участниками стали Государственная Дума, компания «ЛУКОЙЛ», Центр по развитию экологических и социальных проектов и Министерство экологии по области. В этот день волонтеры, профессионалы и депутаты местного уровня объединились для реализации важной для общества работы. На мероприятии выступил также Николай Николаев, председатель комитета по природным ресурсам Госдумы. Стоит отметить, что акция проходила не по приказу Госдумы, а при ее активном участии, она не была показателем власти. Мероприятие было проявлением доброй воли, где решались конкретные задачи и достигались нужные цели.
Уникальный день. Водолазы, волонтеры и депутаты очистили пруды и водоемы

Масштабная чистка
Мероприятие также стало уникальным из-за участия в нем не просто волонтеров, а профессионалов, они помогли волонтерам собрать мусор, среди которого были строительные, бытовые материалы и сырье для автомобилестроения, а также очистить дно реки. Все пакеты с мусором уже отправили на дальнейшую переработку, задача выполнена в полном объеме. Примечательно, что в ходе акции волонтеры также смогли пообщаться с ее руководителем Максимом Токаревым. Он рассказал, как проходит организация мероприятий данной направленности.
«Природоохранная служба России» назвала проведенную акцию началом своей деятельности, которая поможет развернуть масштабную высокотехнологичную очистку в 85 регионах страны 2019-2020 годах.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 21:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Россияне смогут пользоваться банкоматами
Юная россиянка Анна Филипчук представила
Airbus Helicopters защитила эскизный проект
Ученые заявили, что продолжительность жизни может
Уникальный день. Водолазы, волонтеры и депутаты
Huawei Mate 20 в России стоит от 77 770 рублей
В древности Земля могла иметь фиолетовый цвет
Зажигательную Карину Мишулину поклонники в
Брижит Макрон озадачила пользователей сетей
Загадочный снимок Елены Исинбаевой удивил
Caviar презентовал смартфон iPhone XS,
Денис Лебедев посвятил Ольге Бузовой в Instagram
Ученые смогли записать «жуткие» звуки шельфового
Александр Самойлов из-за измены жены сомневался,
Ученые: Пояс астероидов в Солнечной системе может
Первый канал изменил сетку вещания из-за трагедии
Александр Гобозов просит, чтобы Илья Яббаров не
Беременная Меган Маркл и принц Гарри посетили
Переехавшая из Джакарты в Санкт-Петербург
Меган Маркл заставила принца Гарри следовать
На телепроект «Дом-2» пришла копия Таты
Психологи: Этнические различия людей отражаются в
Ученые: Найден путь в четвертое измерение
Алиана Устиненко сбежала от нового ухажера,
На рынок вывели рестайлинговый УАЗ «Пикап»
Исследователь стволовых клеток обвинен в
Ольга и Алена Рапунцель получили шанс вернуться в
Страдающая хроническим недугом Татьяна Лазарева
Николай Басков выразил свои соболезнования в
Главный санитарный Врач России рассказала о трех
Просмотреть все новости