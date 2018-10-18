Виктория Боня выпустила джинсы под своим брендом
Экс-участница шоу "Дом-2" и телеведущая Виктория Боня представила линейку джинсов Victoria Bonya Jeans.
Пользователи Instagram могли увидеть рекламу в микроблоге Виктории.
Она позирует обнажённой на фото с чёрно-белым фильтром, руками прикрывая грудь. Боня одета в джинсы с завышенной талией, на которых в районе молнии крупно выделено dangerous.
Эта модель предлагается по цене 4900 рублей.
Возможно, на подобные шаги российскую телеведущую сподвигло признание самой безвкусно одетой знаменитости. Напомним, что данная награда досталась ей в мае прошлого года. Случилось это сразу после Канского кинофестиваля.
Виктория появилась в светло-голубом удлинённом платье с накидкой из перьев марабу.
Пользователи Instagram могли увидеть рекламу в микроблоге Виктории.
Она позирует обнажённой на фото с чёрно-белым фильтром, руками прикрывая грудь. Боня одета в джинсы с завышенной талией, на которых в районе молнии крупно выделено dangerous.
Эта модель предлагается по цене 4900 рублей.
Возможно, на подобные шаги российскую телеведущую сподвигло признание самой безвкусно одетой знаменитости. Напомним, что данная награда досталась ей в мае прошлого года. Случилось это сразу после Канского кинофестиваля.
Виктория появилась в светло-голубом удлинённом платье с накидкой из перьев марабу.