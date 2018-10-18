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Виктория Боня выпустила джинсы под своим брендом

Экс-участница шоу "Дом-2" и телеведущая Виктория Боня представила линейку джинсов Victoria Bonya Jeans.

Пользователи Instagram могли увидеть рекламу в микроблоге Виктории.

Виктория Боня выпустила джинсы под своим брендом

Она позирует обнажённой на фото с чёрно-белым фильтром, руками прикрывая грудь. Боня одета в джинсы с завышенной талией, на которых в районе молнии крупно выделено dangerous.

Эта модель предлагается по цене 4900 рублей.

Виктория Боня выпустила джинсы под своим брендом

Возможно, на подобные шаги российскую телеведущую сподвигло признание самой безвкусно одетой знаменитости. Напомним, что данная награда досталась ей в мае прошлого года. Случилось это сразу после Канского кинофестиваля.

Виктория появилась в светло-голубом удлинённом платье с накидкой из перьев марабу.

Виктория Боня выпустила джинсы под своим брендом



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 06:30

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