Супруга Ивана Краско Наталья Шевель хочет получить часть имущества при разводе





Избранница пожаловалась, что актер не выполняет своих обещаний, так что после завершения процесса она может остаться на улице, не имея своего жилья. Раньше Иван Краско говорил, что такая ситуация никогда не произойдет, так что он просто обязан позаботиться о Наталье Шевель.Знаменитость не отказывается от своих слов, отметив, что пока его бывшая жена не найдет себе новую квартиру, она может жить в его доме. Затем в студию пришла студентка артиста, став обвинять Шевель в беременности от другого мужчины. Молодая особа опровергла такие слухи, сделав тест, который показал отрицательный результат.