Каролина Куркова и Яна Рудковская устроили “битву нарядов” на светской вечеринке

Модель специально прилетела сюда из Чехии, а также является амбассадором компании и дружит со своими знаменитыми коллегами. Каролина Куркова охотно позировала перед камерами в наряде от Yanina Couture, подчеркнув образ вуалью и кокошником с черными розами.Ее подруга Яна Рудковская пришла сюда с Евгением Плющенко и выбрала для вечеринки платье черного цвета с блестящими босоножками. После просмотра ролика подписчики светских львиц устроили небольшую дискуссию, пытаясь выяснить, кто из них стал победителем.