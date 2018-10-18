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Каролина Куркова и Яна Рудковская устроили “битву нарядов” на светской вечеринке

Звезды были приглашены на светскую вечеринку в престижный ресторан Москвы, которая была посвящена 150-летию швейцарского часового бренда. После просмотра сюжета в Instagram пользователи сетей отметили, что Каролина Куркова и Яна Рудковская устроили “битву нарядов” во время встречи.
Каролина Куркова и Яна Рудковская устроили “битву нарядов” на светской вечеринке


Модель специально прилетела сюда из Чехии, а также является амбассадором компании и дружит со своими знаменитыми коллегами. Каролина Куркова охотно позировала перед камерами в наряде от Yanina Couture, подчеркнув образ вуалью и кокошником с черными розами.

Ее подруга Яна Рудковская пришла сюда с Евгением Плющенко и выбрала для вечеринки платье черного цвета с блестящими босоножками. После просмотра ролика подписчики светских львиц устроили небольшую дискуссию, пытаясь выяснить, кто из них стал победителем.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 07:00

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