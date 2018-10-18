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Вячеслав Зайцев решил уступить дорогу талантливым и молодым дизайнерам

80-летний Вячеслав Зайцев решил больше не выпускать сезонные коллекции, ссылаясь на свой возраст. По словам модельера, стоит уступить дорогу талантливым и молодым дизайнерам.

Вячеслав Зайцев решил уступить дорогу талантливым и молодым дизайнерам


На Mercedes-Benz Fashion Week Russia Вячеслава Зайцева пригласили как почетного участника. В рамках мероприятия кутюрье представил дефиле «Наследие», где сочетались проекты разных лет. Из-за болезни Паркинсона мэтру тяжело разговаривать и ходить. Однако, невзирая на недуг и весьма преклонный возраст, знаменитость постоянно открыт для общения и шикарно одет. Недавно модельер передал все дела своей внучке Марусе и сыну Егору. Кутюрье считает, что его дом моды попал в надежные и талантливые руки. Молодое поколение денежные вопросы также сможет решить намного быстрее и успешнее.

Вячеслав Зайцев решил уступить дорогу талантливым и молодым дизайнерам


Вячеслав Зайцев сейчас живет в селе Каблуково. Там он построил дачу, в которой расположил коллекции платьев, а также модные издания разных лет. Модельер рассказал, что в дальнейшем из дома хочет сделать «творческий центр».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:00

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