Вячеслав Зайцев решил уступить дорогу талантливым и молодым дизайнерам





На Mercedes-Benz Fashion Week Russia Вячеслава Зайцева пригласили как почетного участника. В рамках мероприятия кутюрье представил дефиле «Наследие», где сочетались проекты разных лет. Из-за болезни Паркинсона мэтру тяжело разговаривать и ходить. Однако, невзирая на недуг и весьма преклонный возраст, знаменитость постоянно открыт для общения и шикарно одет. Недавно модельер передал все дела своей внучке Марусе и сыну Егору. Кутюрье считает, что его дом моды попал в надежные и талантливые руки. Молодое поколение денежные вопросы также сможет решить намного быстрее и успешнее.Вячеслав Зайцев сейчас живет в селе Каблуково. Там он построил дачу, в которой расположил коллекции платьев, а также модные издания разных лет. Модельер рассказал, что в дальнейшем из дома хочет сделать «творческий центр».