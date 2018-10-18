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Менеджер Хабиба Нурмагомедова сравнил Конора Макгрегора с «непристойной женщиной»

Менеджер российского бойца Хабиба Нурмагомедова жестко высказался в отношении поведения ирландского соперника Конора Макгрегора. Он назвал бойца из Ирландии «непристойной женщиной».

Менеджер Хабиба Нурмагомедова сравнил Конора Макгрегора с «непристойной женщиной»


Причиной такого агрессивного поведения стали высказывания Конора в адрес российского бойца. Менеджер Али Абдель-Азиза утверждает, что ему не нравятся разговоры соперника, а также сравнение спорта с бизнесом. Он отметил, что спорт является большим искусством. Видеть в нем только деньги или выгоду могут только женщины легкого поведения. По мнению Абдель-Азиза он полностью прав, и не собирается отказываться от своих слов. Имеется информация, на каких условиях в итоге могут провести бой-реванш. По словам промоутера, если речь идет про выгоду для Нурмагомедова, а также повторный поединок принесет его подопечному деньги, тогда встреча состоится. Однако для этого Хабибу требуется попросить Али организовать поединок. Абдель-Азиз против этого боя. Однако ради дружбы с коллегой он обещает постараться приложить усилия для проведения реванша на высшем уровне.

Бой между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым прошел 7 октября. Он закончился досрочной победой спортсмена из России. Но на этом встреча не закончилась. Поединок бойцы продолжили за пределами октагона.



 
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Спорт
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 05:00

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