Летчик NASA скончался при странных обстоятельствах после рассказа о пришельцах на Луне
Бывший летчик NASA в возрасте 74 лет скончался при странных обстоятельствах. Исследователи считают, что это связано с рассказами Карла Вульфа о пришельцах на Луне, после просмотра секретных фото.
Полиция даже не стала наказывать водителя автопоезда, который сбил человека, ехавшего на велосипеде. Тогда пострадавшая особа получила серьезные травмы, после чего скончалась в клинике. В 2001 году сержант ВВС США занимался ремонтом аппаратуры для снимков с космоса.
Тогда он обратил внимание, что темная сторона спутника Земли имеет загадочные конструкции, похожие на грибы и сферы. Мужчина сообщил о своей находке на научной конференции, после чего погиб. Перед этим аналогичная ситуация произошла с Робертом Дином, видевшим тела пришельцев во время сбора информации о НЛО.
Полиция даже не стала наказывать водителя автопоезда, который сбил человека, ехавшего на велосипеде. Тогда пострадавшая особа получила серьезные травмы, после чего скончалась в клинике. В 2001 году сержант ВВС США занимался ремонтом аппаратуры для снимков с космоса.
Тогда он обратил внимание, что темная сторона спутника Земли имеет загадочные конструкции, похожие на грибы и сферы. Мужчина сообщил о своей находке на научной конференции, после чего погиб. Перед этим аналогичная ситуация произошла с Робертом Дином, видевшим тела пришельцев во время сбора информации о НЛО.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 03:00