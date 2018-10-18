Летчик NASA скончался при странных обстоятельствах после рассказа о пришельцах на Луне





Полиция даже не стала наказывать водителя автопоезда, который сбил человека, ехавшего на велосипеде. Тогда пострадавшая особа получила серьезные травмы, после чего скончалась в клинике. В 2001 году сержант ВВС США занимался ремонтом аппаратуры для снимков с космоса.Тогда он обратил внимание, что темная сторона спутника Земли имеет загадочные конструкции, похожие на грибы и сферы. Мужчина сообщил о своей находке на научной конференции, после чего погиб. Перед этим аналогичная ситуация произошла с Робертом Дином, видевшим тела пришельцев во время сбора информации о НЛО.