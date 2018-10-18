Брэдли Купер признался, что хранит в семейном плейлисте российского «Антошку»





Причина, впрочем, никого не удивила – актёр включает эти композиции для своей дочери Леи. Купер признался, что эта музыка нравится не только ему, но и его возлюбленной Ирине Шейк. К слову, актёр не стыдился подпевать эти песни в эфире, чем от души повеселил ведущую и собравшихся.Напомним, что модель Ирина Шейк и актёр Бредли Купер встречаются более 3 лет, а весной 2017 года у них родилась дочь Лея.