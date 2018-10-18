В Сети появился первый видеотизер новой Mazda 3
Накануне был опубликован дебютный тизер новой Mazda 3. Как стало известно, модель будет оснащена обновленным дизайном в фирменном стиле KODO, и, по сути, машина будет очень похожа на концепт Kai, показанный впервые год назад.
Стоит отметить, что транспортное средство также выделяется полностью цифровой приборной панелью, которую можно настраивать по-своему вкусу. Инсайдеры заявляют, что новинка будет обладать новым бензиновым мотором, который станет первым массовым движком, где воспламенение происходит не от искры, а от сжатия. Вероятнее всего, дебют Mazda 3 стоит ожидать уже через 2-3 недели в рамках автосалона в Лос-Анджелесе.
Стоит отметить, что транспортное средство также выделяется полностью цифровой приборной панелью, которую можно настраивать по-своему вкусу. Инсайдеры заявляют, что новинка будет обладать новым бензиновым мотором, который станет первым массовым движком, где воспламенение происходит не от искры, а от сжатия. Вероятнее всего, дебют Mazda 3 стоит ожидать уже через 2-3 недели в рамках автосалона в Лос-Анджелесе.
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 02:00