В Сети появился первый видеотизер новой Mazda 3





Стоит отметить, что транспортное средство также выделяется полностью цифровой приборной панелью, которую можно настраивать по-своему вкусу. Инсайдеры заявляют, что новинка будет обладать новым бензиновым мотором, который станет первым массовым движком, где воспламенение происходит не от искры, а от сжатия. Вероятнее всего, дебют Mazda 3 стоит ожидать уже через 2-3 недели в рамках автосалона в Лос-Анджелесе.