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После расставания Сергея Шнурова с Матильдой пошли слухи о возвращении Оксаны Акиньшиной к певцу

Когда стало известно о расставании лидера группы «Ленинград» - Сергея Шнурова с Матильдой, поклонники заговорили об Оксане Акиньшине. Это бывшая возлюбленная музыканта.

После расставания Сергея Шнурова с Матильдой пошли слухи о возвращении Оксаны Акиньшиной к певцу


После того, как актриса объявила, что разводится с Арчилом Геловани, пользователи Сети начали говорить, что она опять сойдётся с Сергеем Шнуровым. Слухи подогревала также сама девушка. Она активно комментировала блог лидера группы «Ленинград» в Instagram. Под одним из снимков Шнура девушка заявила: «Ну все, твоя». Артистка теперь дала понять фолловерам, что развода не будет. Акиньшина в соцсети в ответ на комментарий об «опять холостом» Сергее Шнурове, коротко написала, что она замужем.

Возможно актриса, «вспомнила» про своё замужество из-за очередной женитьбы эпатажного певца. Его недавно видели в загсе Санкт-Петербурга. Он находился вместе с новой пассией.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 01:00

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