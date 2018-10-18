После расставания Сергея Шнурова с Матильдой пошли слухи о возвращении Оксаны Акиньшиной к певцу





После того, как актриса объявила, что разводится с Арчилом Геловани, пользователи Сети начали говорить, что она опять сойдётся с Сергеем Шнуровым. Слухи подогревала также сама девушка. Она активно комментировала блог лидера группы «Ленинград» в Instagram. Под одним из снимков Шнура девушка заявила: «Ну все, твоя». Артистка теперь дала понять фолловерам, что развода не будет. Акиньшина в соцсети в ответ на комментарий об «опять холостом» Сергее Шнурове, коротко написала, что она замужем.Возможно актриса, «вспомнила» про своё замужество из-за очередной женитьбы эпатажного певца. Его недавно видели в загсе Санкт-Петербурга. Он находился вместе с новой пассией.