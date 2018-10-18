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В РФ выпущен 700-тысячный Ford Focus

На предприятии во Всеволжске (Ленинградская область) выпустили юбилейный 700 000 Ford Focus. Об этом накануне сообщили в пресс-службе компании Ford Sollers.
В РФ выпущен 700-тысячный Ford Focus

Этим автомобилем стал седан с окраской Deep Impact Blue, оснащенный 1,6-литровым движком на 125 лошадиных сил и роботизированной трансмиссией Powershift. Транспортное средство относится к комплектации Titanium, в машинах которой установлена мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, а также современный климат-контроль.

Напомним, что во Всеволожске Ford Focus выпускают более 15 лет, кроме того, данная модель является первой, которую в Российской Федерации производят по технологии полного цикла. С 1999 года на отечественном авторынке было реализовано не менее 800 000 Ford Focus, подытожили аналитики.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 00:00

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