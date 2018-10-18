В РФ выпущен 700-тысячный Ford Focus





Этим автомобилем стал седан с окраской Deep Impact Blue, оснащенный 1,6-литровым движком на 125 лошадиных сил и роботизированной трансмиссией Powershift. Транспортное средство относится к комплектации Titanium, в машинах которой установлена мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, а также современный климат-контроль.Напомним, что во Всеволожске Ford Focus выпускают более 15 лет, кроме того, данная модель является первой, которую в Российской Федерации производят по технологии полного цикла. С 1999 года на отечественном авторынке было реализовано не менее 800 000 Ford Focus, подытожили аналитики.