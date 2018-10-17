АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Женатые люди со всего мира рассказали, почему снимают свои обручальные кольца
EUR 75.92 USD 65.53
Курс валют на 17.10.2018

Иосиф Пригожин считает, что дети должны достигать всего в жизни сами

Иосиф Пригожин считает, что мужчина должен обзаводиться детьми после 35 лет. По мнению продюсера, наследники должны достигать всего в жизни сами.

Иосиф Пригожин считает, что дети должны достигать всего в жизни сами


Иосиф Пригожин рассказал, что став в 19 лет отцом, чувствовал себя как «щенок». Тогда ему надо было заниматься своей карьерой, а не наследниками. Вследствие этого продюсер считает, что дети должны достигать всего в жизни сами. По его словам, если наследники имеют здоровье, руки, голову на плечах, то они могут обеспечить себя. Еще одной причиной, по которой Иосиф Пригожин отказывается помогать своим детям, является то, что он не вечен. После его ухода из жизни, дети, не зарабатывая самостоятельно, не будут понимать, как им дальше жить.

Иосиф Пригожин считает, что дети должны достигать всего в жизни сами


В качестве примера продюсер привел инцидент, произошедший в бассейне. Иосиф Пригожин поскользнулся и упал, при этом сильно ударился головой. На протяжении некоторого времени он даже не приходил в себя, однако потом сознание вернулось. Знаменитость не исключает, что подобные ситуации могут произойти снова.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Вчера, 23:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В РФ выпущен 700-тысячный Ford Focus
Иосиф Пригожин считает, что дети должны достигать
Вадим Самойлов дал интервью в честь 30-летия со
Россияне смогут пользоваться банкоматами
Юная россиянка Анна Филипчук представила
Airbus Helicopters защитила эскизный проект
Ученые заявили, что продолжительность жизни может
Уникальный день. Водолазы, волонтеры и депутаты
Huawei Mate 20 в России стоит от 77 770 рублей
В древности Земля могла иметь фиолетовый цвет
Зажигательную Карину Мишулину поклонники в
Брижит Макрон озадачила пользователей сетей
Загадочный снимок Елены Исинбаевой удивил
Caviar презентовал смартфон iPhone XS,
Денис Лебедев посвятил Ольге Бузовой в Instagram
Ученые смогли записать «жуткие» звуки шельфового
Александр Самойлов из-за измены жены сомневался,
Ученые: Пояс астероидов в Солнечной системе может
Первый канал изменил сетку вещания из-за трагедии
Александр Гобозов просит, чтобы Илья Яббаров не
Беременная Меган Маркл и принц Гарри посетили
Переехавшая из Джакарты в Санкт-Петербург
Меган Маркл заставила принца Гарри следовать
На телепроект «Дом-2» пришла копия Таты
Психологи: Этнические различия людей отражаются в
Ученые: Найден путь в четвертое измерение
Алиана Устиненко сбежала от нового ухажера,
На рынок вывели рестайлинговый УАЗ «Пикап»
Исследователь стволовых клеток обвинен в
Ольга и Алена Рапунцель получили шанс вернуться в
Просмотреть все новости