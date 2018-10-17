Иосиф Пригожин считает, что дети должны достигать всего в жизни сами





Иосиф Пригожин рассказал, что став в 19 лет отцом, чувствовал себя как «щенок». Тогда ему надо было заниматься своей карьерой, а не наследниками. Вследствие этого продюсер считает, что дети должны достигать всего в жизни сами. По его словам, если наследники имеют здоровье, руки, голову на плечах, то они могут обеспечить себя. Еще одной причиной, по которой Иосиф Пригожин отказывается помогать своим детям, является то, что он не вечен. После его ухода из жизни, дети, не зарабатывая самостоятельно, не будут понимать, как им дальше жить.В качестве примера продюсер привел инцидент, произошедший в бассейне. Иосиф Пригожин поскользнулся и упал, при этом сильно ударился головой. На протяжении некоторого времени он даже не приходил в себя, однако потом сознание вернулось. Знаменитость не исключает, что подобные ситуации могут произойти снова.