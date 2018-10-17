Денис Лебедев посвятил Ольге Бузовой в Instagram стихотворение

"Любовь творит чудеса! Любовь мотивирует и вдохновляет! Вдохновленный и влюбленный я посвятил Оле стихотворение, которое прочитал на церемонии...", - начинает лирическое признание сыровар из Суздаля.

Девушка отметила, что она в первый раз встретила "такого чудовищного человека".Однако сам Денис не стал скрываться и молчать и ответил ей. Молодой человек обвинил во всём СМИ.И буквально следом в публикации финалист шоу выкладывает пост, в котором говорит, что сочинил для Ольги Бузовой стихотворение.Кстати, Денис сообщал, что бизнес сыроварения он ведет с партнером, но доля его совсем небольшая. И поэтому, чтобы ухаживать за такой звездой, он действительно занимал в долг, но девушку не использовал и не обманывал.