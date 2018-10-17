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Вадим Самойлов дал интервью в честь 30-летия со дня создания группы «Агата Кристи

Российский музыкант Вадим Самойлов в связи с тридцатилетием со дня создания известной рок-группы «Агата Кристи», дал большое интервью. Под этим известным названием сейчас работает его продюсерский проект.

Вадим Самойлов дал интервью в честь 30-летия со дня создания группы «Агата Кристи


Музыкант отметил, что группа уже не существует. При этом участники коллектива живут, а также работают порознь. Самойлов заметил, что он в честь юбилея сделал небольшой сюрприз. Дело в том, что в группе имелся третий соавтор, а также со-основатель «Агаты Кристи» - Александр Козлов. Он скончался в 2001 году. Им когда-то было написано несколько мелодий. Их так и недоработали до полноценных композиций. Самойлов сочинил текст, а также аранжировку к одной из данных мелодий. Песня называется «Где-то между».

Певец, рассуждая о тридцатилетии коллектива, отметил, что такую дату не следует воспринимать очень серьезно.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Вчера, 23:00

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