Россияне смогут пользоваться банкоматами благодаря смартфонам
Отечественные финансовые учреждения продолжают активное внедрение возможности совершения различных операций в банкомате без участия пластиковой карты. Например, владельцы IPhone и смартфонов с ОС Android могут снять деньги или перевести их, а также пополнить счёт только с помощью девайса, приложив его к NFC-считывателю терминала.
На данный момент такие операции возможны благодаря приложения Apple Pay на iPhone или Samsung Pay и Android Pay на Android-устройствах. Выдачу и приём денег без банковской карты протестировали в двух банках – «Тинькофф-банке» и «Альфа-банке». В остальных ведущих финансовых учреждения России вроде «Сбербанка», «Открытия», «ВТБ» и «Русского стандарта» вышеназванная технология будет внедрена уже в 2019 году.
По мнению банковских аналитиков, появление бесконтактных банкоматов сократит время обслуживания клиентов по сравнению со снятием денег классическим способом примерно на 1,5 минуты.
На данный момент такие операции возможны благодаря приложения Apple Pay на iPhone или Samsung Pay и Android Pay на Android-устройствах. Выдачу и приём денег без банковской карты протестировали в двух банках – «Тинькофф-банке» и «Альфа-банке». В остальных ведущих финансовых учреждения России вроде «Сбербанка», «Открытия», «ВТБ» и «Русского стандарта» вышеназванная технология будет внедрена уже в 2019 году.
По мнению банковских аналитиков, появление бесконтактных банкоматов сократит время обслуживания клиентов по сравнению со снятием денег классическим способом примерно на 1,5 минуты.
Экономика / Главные новости
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 22:30