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Россияне смогут пользоваться банкоматами благодаря смартфонам

Отечественные финансовые учреждения продолжают активное внедрение возможности совершения различных операций в банкомате без участия пластиковой карты. Например, владельцы IPhone и смартфонов с ОС Android могут снять деньги или перевести их, а также пополнить счёт только с помощью девайса, приложив его к NFC-считывателю терминала.
Россияне смогут пользоваться банкоматами благодаря смартфонам

На данный момент такие операции возможны благодаря приложения Apple Pay на iPhone или Samsung Pay и Android Pay на Android-устройствах. Выдачу и приём денег без банковской карты протестировали в двух банках – «Тинькофф-банке» и «Альфа-банке». В остальных ведущих финансовых учреждения России вроде «Сбербанка», «Открытия», «ВТБ» и «Русского стандарта» вышеназванная технология будет внедрена уже в 2019 году.

По мнению банковских аналитиков, появление бесконтактных банкоматов сократит время обслуживания клиентов по сравнению со снятием денег классическим способом примерно на 1,5 минуты.



 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 22:30

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