Россияне смогут пользоваться банкоматами благодаря смартфонам





На данный момент такие операции возможны благодаря приложения Apple Pay на iPhone или Samsung Pay и Android Pay на Android-устройствах. Выдачу и приём денег без банковской карты протестировали в двух банках – «Тинькофф-банке» и «Альфа-банке». В остальных ведущих финансовых учреждения России вроде «Сбербанка», «Открытия», «ВТБ» и «Русского стандарта» вышеназванная технология будет внедрена уже в 2019 году.По мнению банковских аналитиков, появление бесконтактных банкоматов сократит время обслуживания клиентов по сравнению со снятием денег классическим способом примерно на 1,5 минуты.