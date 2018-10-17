Юная россиянка Анна Филипчук представила композицию для «Детского Евровидения»





Юная россиянка тщательно готовится к «Детскому Евровидению», при этом надеется на победу. Она уже представила для конкурса песню, а также клип, который появился на платформе YouTube. Клип на композицию «Непобедимы» снимался на протяжении трех дней на разных локациях в Москве. Данный ролик показывает, как Анна Филипчук стремится к мечте. На пути к своей цели она знакомится с ребятами, имеющими различные истории. Певица вдохновляет их, а также помогает им побеждать трудности. Тренировкой и подготовкой исполнительницы песен занимается целая команда специалистов.На прошедшем «Детском Евровидении» одержала победу 14-летняя россиянка Полина Богусевич. Девочка спела композицию «Крылья». Выступление юной певицы понравилось большинству членов жюри.