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Юная россиянка Анна Филипчук представила композицию для «Детского Евровидения»

В Минске 25 ноября Анна Филипчук представит композицию «Непобедимы» на «Детском Евровидении». По словам 13-летней артистки, в данной песне рассказывается о дружбе, воле, любви и мечте.

Юная россиянка Анна Филипчук представила композицию для «Детского Евровидения»


Юная россиянка тщательно готовится к «Детскому Евровидению», при этом надеется на победу. Она уже представила для конкурса песню, а также клип, который появился на платформе YouTube. Клип на композицию «Непобедимы» снимался на протяжении трех дней на разных локациях в Москве. Данный ролик показывает, как Анна Филипчук стремится к мечте. На пути к своей цели она знакомится с ребятами, имеющими различные истории. Певица вдохновляет их, а также помогает им побеждать трудности. Тренировкой и подготовкой исполнительницы песен занимается целая команда специалистов.

На прошедшем «Детском Евровидении» одержала победу 14-летняя россиянка Полина Богусевич. Девочка спела композицию «Крылья». Выступление юной певицы понравилось большинству членов жюри.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 22:00

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