Ученые заявили, что продолжительность жизни может резко упасть к 2040 году





Поначалу специалисты проверили, как влияет на продолжительность жизни на планете появление «супермикробов» и распространение нарушения обмена веществ. Впрочем, на сегодняшний день существуют сразу несколько сценариев развития событий – к 2040 году рост средней продолжительности жизни может и увеличиться, и уменьшиться примерно на 5 лет. Эксперты предрекают Китаю рост данного показателя, а также Сирии, но только в случае прекращения войны в этой стране.США же потеряет позиции в рейтинге – через 20 лет в этой стране средняя продолжительность жизни уменьшится на 2 года. Что касается России, то тут у ученых нет точного прогноза, однако они уверены, что ситуация улучшится в любом случае – показатель может вырасти как на 1,5 года, так и на 10 лет. В заключении ученые уточнили, что это лишь прогнозы, и они, в конечном итоге, могут не сбыться.