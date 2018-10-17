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Huawei Mate 20 в России стоит от 77 770 рублей

Huawei Mate 20 по заявлению производителей работает на четыре часа больше с аналогичным аккумулятором, как в случае Huawei Mate 10. Huawei Mate 20 расценивается от 77 770 рублей.

Huawei Mate 20 в России стоит от 77 770 рублей


Новинку оснастили более производительной, а также энергоэффективной однокристальной системой. Флагманские прошлогодние смартфоны версий Huawei Mate 10, а также Mate 10 Pro оснащаются АКБ емкостью на 4000 мАч. Huawei Mate 20 получил аккумулятор аналогичной емкости. Mate 20 Pro оснащается АКБ на 4200 мАч. Версия Mate 20X получила аккумулятор на 5000 мАч. Брюс Ли, являющийся вице-президентом подразделения мобильных устройств, заявил, что версия Huawei Mate 20 осуществляет работу без подзарядки на четыре часа дольше, чем устройство Huawei Mate 10 с такой же АКБ. Причина в том, что новая версия оснащается более производительной, а также энергоэффективной однокристальной системой типа Kirin 980.

Для пользователей, которым важна максимальная автономность, предлагается Mate 20X. Все три новинки способны поддерживать быструю зарядку. При этом Huawei уделяет большое внимание безопасности модели, а также установленным в них АКБ.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:20

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