АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Женатые люди со всего мира рассказали, почему снимают свои обручальные кольца
EUR 75.92 USD 65.53
Курс валют на 17.10.2018

Александр Гобозов просит, чтобы Илья Яббаров не называл себя мужчиной и десантником

У популярного реалити-шоу "Дом-2" такой формат, что там нужно поддерживать различные скандалы.

Чтобы не падали рейтинги передачи, там нужно с кем-нибудь драться, кого-нибудь оскорблять, кого-нибудь унижать или просто ненавидеть. Ведь телезрители как раз охочи до чужих склок и ссор.

Александр Гобозов просит, чтобы Илья Яббаров не называл себя мужчиной и десантником

Скандалят между собой не только девушки но и парни. Вот и Александр Гобозов катком прошелся по своему коллеге по телестройке Илье Яббарову.

Саша отвечает своим подписчикам на вопрос, что он думает по поводу Илюши. Якобы фолловеры называют их друзьями, потому что они вместе пришли.

"Есть такая поговорка: «скажи кто твой друг и я скажу кто ты» Так вот! Прошу всех не относить меня к дружбе с Ильей, так как люди которые открещиваются от своих детей для меня моральные УРОДЫ!", - так категорично начинает Гобозов комментарий.

Он рассказывает, как Яббаров ему рассказал о трудной ситуации с супругой, которая не дает ему видеться с ребёнком. Еще тогда Александр подумал, что дело здесь какое-то странное, Ведь любая мама будет хотеть, чтобы ребенок общался с папой.

Александр Гобозов просит, чтобы Илья Яббаров не называл себя мужчиной и десантником

"...если конечно отец нормальный и хочет сам принимать участие в жизни ребёнка... Потом я начал понимать, что Илюше просто плевать на ребёнка! Когда Алена забеременела я подумал, что может сейчас у Ильи проснутся хоть какие-то отцовские чувства, но увы...", - говорит бывший муж Алианы Устиненко.

Парень соглашается, что всякое бывает, такова жизнь. Однако он не может понять, как можно так поступать со своим ребёнком.

Александр Гобозов просит, чтобы Илья Яббаров не называл себя мужчиной и десантником

"Надо быть полным УРОДОМ И ЧМОМ! Я сам не идеал согласен, но мой сын никогда не скажет, что не знал отца... одна просьба не называй себя мужчиной и десантником ты чмо!", - круто завершает пост Александр Гобозов.

Надо отметить, что большинство фолловеров согласились с мнением Гобозова, хотя кое-кто отметил, что Саша и сам не подарок в этом плане.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:14

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Пояс астероидов в Солнечной системе может
Первый канал изменил сетку вещания из-за трагедии
Александр Гобозов просит, чтобы Илья Яббаров не
Беременная Меган Маркл и принц Гарри посетили
Переехавшая из Джакарты в Санкт-Петербург
Меган Маркл заставила принца Гарри следовать
На телепроект «Дом-2» пришла копия Таты
Психологи: Этнические различия людей отражаются в
Ученые: Найден путь в четвертое измерение
Алиана Устиненко сбежала от нового ухажера,
На рынок вывели рестайлинговый УАЗ «Пикап»
Исследователь стволовых клеток обвинен в
Ольга и Алена Рапунцель получили шанс вернуться в
Страдающая хроническим недугом Татьяна Лазарева
Николай Басков выразил свои соболезнования в
Главный санитарный Врач России рассказала о трех
Группа иранских инженеров создала копию суперкара
Крылья помогают бабочкам слышать различные
Друг Армена Джигарханяна рассказал о его
Глава Крыма из-за взрыва в колледже Керчи объявил
Певица Пелагея для новой фотосессии надела черное
По словам ученых, Земля находится на пороге
Елена Кулецкая после родов показала фанатам в
Китайские автомобилестроители создают флагманский
Анна Хилькевич начала готовить вместе с супругом
Владимир Путин выразил соболезнования близким
Sony исправила ошибку, выводившую из строя
Ученые научились подавлять боль гипнозом
Певица Слава опубликовала смешное видео в
Изменившуюся до неузнаваемости Тату Блюменкранц
Просмотреть все новости