Александр Гобозов просит, чтобы Илья Яббаров не называл себя мужчиной и десантником

"Есть такая поговорка: «скажи кто твой друг и я скажу кто ты» Так вот! Прошу всех не относить меня к дружбе с Ильей, так как люди которые открещиваются от своих детей для меня моральные УРОДЫ!", - так категорично начинает Гобозов комментарий.

"...если конечно отец нормальный и хочет сам принимать участие в жизни ребёнка... Потом я начал понимать, что Илюше просто плевать на ребёнка! Когда Алена забеременела я подумал, что может сейчас у Ильи проснутся хоть какие-то отцовские чувства, но увы...", - говорит бывший муж Алианы Устиненко.

"Надо быть полным УРОДОМ И ЧМОМ! Я сам не идеал согласен, но мой сын никогда не скажет, что не знал отца... одна просьба не называй себя мужчиной и десантником ты чмо!", - круто завершает пост Александр Гобозов.

Чтобы не падали рейтинги передачи, там нужно с кем-нибудь драться, кого-нибудь оскорблять, кого-нибудь унижать или просто ненавидеть. Ведь телезрители как раз охочи до чужих склок и ссор.Скандалят между собой не только девушки но и парни. Вот и Александр Гобозов катком прошелся по своему коллеге по телестройке Илье Яббарову.Саша отвечает своим подписчикам на вопрос, что он думает по поводу Илюши. Якобы фолловеры называют их друзьями, потому что они вместе пришли.Он рассказывает, как Яббаров ему рассказал о трудной ситуации с супругой, которая не дает ему видеться с ребёнком. Еще тогда Александр подумал, что дело здесь какое-то странное, Ведь любая мама будет хотеть, чтобы ребенок общался с папой.Парень соглашается, что всякое бывает, такова жизнь. Однако он не может понять, как можно так поступать со своим ребёнком.Надо отметить, что большинство фолловеров согласились с мнением Гобозова, хотя кое-кто отметил, что Саша и сам не подарок в этом плане.