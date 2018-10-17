В древности Земля могла иметь фиолетовый цвет из-за пигмента в фотосинтезе форм жизни





Затем на планете появились новые виды, выживающие за счет хлорофилла, но сначала они не могли конкурировать с собратьями, использующими ретинол в качестве катализатора. Но потом ситуация изменилась и растения смогли выжить благодаря поглощению двух диапазонов световых волн.Эволюция уничтожила древние формы жизни, но данный пигмент сохранился. Ученые нашли его в мембране бактерии halobacteria, которая продолжает выделять фиолетовый цвет без хлорофилла, а также является представителем исчезнувших видов.