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В древности Земля могла иметь фиолетовый цвет из-за пигмента в фотосинтезе форм жизни

Американские ученые из штата Мэриленд и Калифорнии считают, что в древности Земля могла иметь фиолетовый цвет. Ранние формы жизни во время фотосинтеза использовали молекулы такого пигмента для выработки энергии.
В древности Земля могла иметь фиолетовый цвет из-за пигмента в фотосинтезе форм жизни

Затем на планете появились новые виды, выживающие за счет хлорофилла, но сначала они не могли конкурировать с собратьями, использующими ретинол в качестве катализатора. Но потом ситуация изменилась и растения смогли выжить благодаря поглощению двух диапазонов световых волн.

Эволюция уничтожила древние формы жизни, но данный пигмент сохранился. Ученые нашли его в мембране бактерии halobacteria, которая продолжает выделять фиолетовый цвет без хлорофилла, а также является представителем исчезнувших видов.



 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:00

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