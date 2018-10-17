В древности Земля могла иметь фиолетовый цвет из-за пигмента в фотосинтезе форм жизни
Американские ученые из штата Мэриленд и Калифорнии считают, что в древности Земля могла иметь фиолетовый цвет. Ранние формы жизни во время фотосинтеза использовали молекулы такого пигмента для выработки энергии.
Затем на планете появились новые виды, выживающие за счет хлорофилла, но сначала они не могли конкурировать с собратьями, использующими ретинол в качестве катализатора. Но потом ситуация изменилась и растения смогли выжить благодаря поглощению двух диапазонов световых волн.
Эволюция уничтожила древние формы жизни, но данный пигмент сохранился. Ученые нашли его в мембране бактерии halobacteria, которая продолжает выделять фиолетовый цвет без хлорофилла, а также является представителем исчезнувших видов.
Затем на планете появились новые виды, выживающие за счет хлорофилла, но сначала они не могли конкурировать с собратьями, использующими ретинол в качестве катализатора. Но потом ситуация изменилась и растения смогли выжить благодаря поглощению двух диапазонов световых волн.
Эволюция уничтожила древние формы жизни, но данный пигмент сохранился. Ученые нашли его в мембране бактерии halobacteria, которая продолжает выделять фиолетовый цвет без хлорофилла, а также является представителем исчезнувших видов.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:00