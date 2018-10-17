Зажигательную Карину Мишулину поклонники в Instagram поздравляют со свадьбой

Также звезда сказала, что их свадьба была «по-настоящему актерская», веселая, с яркими номерами, песнями, танцами «до упада», счастливая и красивая. По словам кинозвезды за эти три года она с супругом научилась одинаково мыслить, думать и смотреть в одну сторону. Карина Мишулина подчеркнула, что ее муж является ее опорой, защитой и поддержкой.Пост звезды в течение суток собрал свыше 7 тысяч лайков. Многочисленные фанаты рассыпались в пожеланиях и поздравлениях паре.