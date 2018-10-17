Брижит Макрон озадачила пользователей сетей чрезмерной худобой





Стиль Брижит Макрон практически всегда безупречен. Первая леди Франции носит довольно открытые и короткие наряды. Однако у политика есть и недоброжелатели, которым не нравится, что она появляется на мероприятиях в мини юбках, демонстрируя стройные ноги. Недавно Брижит Макрон опять столкнулась с критикой. Первая леди посетила вместе с супругом торжественный ужин, который был устроен в Елисейском дворце в честь визита лидера Кореи. На данное мероприятие она выбрала длинный темно-синий наряд с коротким рукавом.Интернет-пользователи заявили, что на последних фото первая леди Франции выглядит крайне худой, при этом ее руки похожи на палочки. По мнению пользователей, Брижит Макрон следует срочно набрать в весе, потому что ее худоба выглядит болезненно, а также негативно отражается на внешнем виде.