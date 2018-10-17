Брижит Макрон озадачила пользователей сетей чрезмерной худобой
Брижит Макрон, являющаяся первой леди Франции, одна из самых обсуждаемых знаменитых персон. Политик на последних фото выглядит очень худой, озадачив внешним видом пользователей сетей.
Стиль Брижит Макрон практически всегда безупречен. Первая леди Франции носит довольно открытые и короткие наряды. Однако у политика есть и недоброжелатели, которым не нравится, что она появляется на мероприятиях в мини юбках, демонстрируя стройные ноги. Недавно Брижит Макрон опять столкнулась с критикой. Первая леди посетила вместе с супругом торжественный ужин, который был устроен в Елисейском дворце в честь визита лидера Кореи. На данное мероприятие она выбрала длинный темно-синий наряд с коротким рукавом.
Интернет-пользователи заявили, что на последних фото первая леди Франции выглядит крайне худой, при этом ее руки похожи на палочки. По мнению пользователей, Брижит Макрон следует срочно набрать в весе, потому что ее худоба выглядит болезненно, а также негативно отражается на внешнем виде.
Стиль Брижит Макрон практически всегда безупречен. Первая леди Франции носит довольно открытые и короткие наряды. Однако у политика есть и недоброжелатели, которым не нравится, что она появляется на мероприятиях в мини юбках, демонстрируя стройные ноги. Недавно Брижит Макрон опять столкнулась с критикой. Первая леди посетила вместе с супругом торжественный ужин, который был устроен в Елисейском дворце в честь визита лидера Кореи. На данное мероприятие она выбрала длинный темно-синий наряд с коротким рукавом.
Интернет-пользователи заявили, что на последних фото первая леди Франции выглядит крайне худой, при этом ее руки похожи на палочки. По мнению пользователей, Брижит Макрон следует срочно набрать в весе, потому что ее худоба выглядит болезненно, а также негативно отражается на внешнем виде.
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:47