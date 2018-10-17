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На телепроект «Дом-2» пришла копия Таты Блюменкранц

Несколько недель назад на телепроект «Дом-2» вернулись Тата и Валерий Блюменкранц. Супруги находились на грани развода и попросили ведущих отправить их на Остров любви, где они попробовали бы наладить свои отношения и сохранить семью.

Однако из этого ничего не вышло. Молодой человек, несмотря на жену и дочь, начал крутить роман с одной из участниц, после чего Тата начала истерить, набросилась на соперницу с кулаками, и вернулась обратно в Москву, заявив, что будет подавать на развод.

На телепроект «Дом-2» пришла копия Таты Блюменкранц

Что касается Валеры, то он остался на реалити-шоу. Парень стал холостяком и решил не упускать возможность попробовать вновь построить любовь в периметре. Практически все это время он был один, но ситуация изменилась в этот понедельник, когда на проект пришла новая девушка, причем очень похожая на Тату.

Изначально Ангелина Личман хотела создать пару с Саймоном Марданшином, однако тот холодно к ней отнесся, и она быстро переключила свое внимание на свободного Блюменкранца.

На телепроект «Дом-2» пришла копия Таты Блюменкранц

Стоит отметить, что ребята буквально с первого взгляда понравились друг другу. Многие участники на Поляне заметили, что Валера начал вести себя как мальчик, ходит по периметру с влюбленными глазами и хорошим настроением.

Судя по всему, совсем скоро на телестройке появится новая пара и зрители очень этому рады, так как смотреть на отношения тех, кто уже давно живет в периметре им стало не интересно и скучно, о чем они прямо пишут в социальных сетях.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:42

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