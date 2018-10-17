Загадочный снимок Елены Исинбаевой удивил поклонников





В комментариях появились сразу несколько точек зрения: кто-то восхитился красотой легендарной спортсменки, сравнив её с роковой женщиной, доказывающей, что нет ничего невозможного. Некоторым показалось, что лицо Исинбаевой на снимке выглядит слегка подозрительным, либо обидчивым. За считанные часы публикация набрала более 7 000 отметок «Мне нравится» и почти 200 комментариев от её подписчиков.