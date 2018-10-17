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Загадочный снимок Елены Исинбаевой удивил поклонников

Бывшая легкоатлетка Елена Исинбаева порадовала своих подписчиков в социальных сетях очередным загадочным фото. На этот раз, спортсменка попросила юзеров написать в комментариях, что они думают об этой фотографии, и какие ассоциации она вызывает у них.
Загадочный снимок Елены Исинбаевой удивил поклонников

В комментариях появились сразу несколько точек зрения: кто-то восхитился красотой легендарной спортсменки, сравнив её с роковой женщиной, доказывающей, что нет ничего невозможного. Некоторым показалось, что лицо Исинбаевой на снимке выглядит слегка подозрительным, либо обидчивым. За считанные часы публикация набрала более 7 000 отметок «Мне нравится» и почти 200 комментариев от её подписчиков.



 
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Общество
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:30

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