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Caviar презентовал смартфон iPhone XS, дополненный открытым часовым механизмом

Популярный в России бренд Caviar презентовал смартфон версии iPhone XS, который дополнен открытым часовым механизмом. В новую коллекцию бренда Caviar Grand Complications Skeleton вошли три версии устройства с уникальными корпусами.

Caviar презентовал смартфон iPhone XS, дополненный открытым часовым механизмом


Специалисты Caviar вдохновились идеей о соединении классики прошлого и современных инноваций. Это приобрело выражение в полностью уникальном корпусе версии iPhone XS. Новинку украсили точно работающими механическими часами-скелетонами. В свою очередь работа механизма открыта полностью взгляду. Это обеспечивает впечатляющий вид устройству. Коллекция Caviar Grand Complications Skeleton в настоящее время представлена тремя моделями смартфона вместе с титановыми элементами, применением розового золота и использованием черной и золотой расцветки.

Швейцарский часовой механизм заводится вручную. Мастера Caviar для эстетического совершенства платину покрыли гильошированием. Все дизайны выпустят тиражом в 99 экземпляров. Стоимость гаджета начинается от 302 000 рублей.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:15

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