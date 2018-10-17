Caviar презентовал смартфон iPhone XS, дополненный открытым часовым механизмом





Специалисты Caviar вдохновились идеей о соединении классики прошлого и современных инноваций. Это приобрело выражение в полностью уникальном корпусе версии iPhone XS. Новинку украсили точно работающими механическими часами-скелетонами. В свою очередь работа механизма открыта полностью взгляду. Это обеспечивает впечатляющий вид устройству. Коллекция Caviar Grand Complications Skeleton в настоящее время представлена тремя моделями смартфона вместе с титановыми элементами, применением розового золота и использованием черной и золотой расцветки.Швейцарский часовой механизм заводится вручную. Мастера Caviar для эстетического совершенства платину покрыли гильошированием. Все дизайны выпустят тиражом в 99 экземпляров. Стоимость гаджета начинается от 302 000 рублей.