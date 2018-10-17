Алиана Устиненко сбежала от нового ухажера, пришедшего на «Дом-2»

Стоит отметить, что на реалити-шоу Алиане уже удавалось найти любовь, выйти замуж, и даже родить сына. Однако сейчас она одна, поскольку за воротами Александр Гобозов оказался совсем другим человеком и жить с ним было очень трудно.Сейчас за участницей ухаживает множество молодых людей, но ни один из них не может ей угодить, а потому она до сих пор находится в статусе одиночке.Впрочем, в этот понедельник к Устиненко пришел еще один парень с букетом цветов, вот только та вместо того, чтобы принять ухаживания, начала бегать от него вокруг Лобного места. Более того, она назвала своего нового ухажера странным, и наотрез отказалась с ним разговаривать. Поэтому, в конечном итоге он отправился домой.Стоит отметить, что многие поклонники телестройки интересуются, почему вообще руководстве держит Алиану в периметре. Она не строит ни с кем отношения, а также, по их мнению, не является яркой участницей, а потому нет никакого смысла в ее нахождении на проекте.