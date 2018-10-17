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Алиана Устиненко сбежала от нового ухажера, пришедшего на «Дом-2»

На протяжении нескольких месяцев в периметре телепроекта «Дом-2» находится Алиана Устиненко. Девушка вернулась, чтобы еще раз попробовать построить отношения, однако до сих пор так и не нашла подходящего кандидата.

Стоит отметить, что на реалити-шоу Алиане уже удавалось найти любовь, выйти замуж, и даже родить сына. Однако сейчас она одна, поскольку за воротами Александр Гобозов оказался совсем другим человеком и жить с ним было очень трудно.

Алиана Устиненко сбежала от нового ухажера, пришедшего на «Дом-2»

Сейчас за участницей ухаживает множество молодых людей, но ни один из них не может ей угодить, а потому она до сих пор находится в статусе одиночке.

Впрочем, в этот понедельник к Устиненко пришел еще один парень с букетом цветов, вот только та вместо того, чтобы принять ухаживания, начала бегать от него вокруг Лобного места. Более того, она назвала своего нового ухажера странным, и наотрез отказалась с ним разговаривать. Поэтому, в конечном итоге он отправился домой.

Стоит отметить, что многие поклонники телестройки интересуются, почему вообще руководстве держит Алиану в периметре. Она не строит ни с кем отношения, а также, по их мнению, не является яркой участницей, а потому нет никакого смысла в ее нахождении на проекте.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:15

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