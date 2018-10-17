Ученые смогли записать «жуткие» звуки шельфового ледника Росса в Антарктике





Американские ученые отправились в экспедицию к шельфовому леднику Росса, и им удалось записать его своеобразное «пение». По их мнению, этот звук похож на саундрек, который обычно звучит в фильмах ужасах. Возможные причины сейсмического шума могут быть в узких щелях ледника, через которые дует сильный ветер. Нижняя часть спектра превращает «пение» ледника Росса в «жуткие» звуки, а давление внутри способно увеличить вибрационную громкость до 1 тыс. раз. Все зависит от величины объекта.Также исследователи намерены провести дополнительные расследования и выяснить причину «пения» даже миниатюрных ледников Антарктики.