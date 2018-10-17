АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Женатые люди со всего мира рассказали, почему снимают свои обручальные кольца
EUR 75.92 USD 65.53
Курс валют на 17.10.2018

Ученые смогли записать «жуткие» звуки шельфового ледника Росса в Антарктике

Американские ученые смогли записать «жуткий» звук, идущий от шельфового ледника Росса, который находится в Антарктике. По их мнению, это похоже на музыку из фильмов ужасов. Результаты опубликованы в научных изданиях.
Ученые смогли записать «жуткие» звуки шельфового ледника Росса в Антарктике

Американские ученые отправились в экспедицию к шельфовому леднику Росса, и им удалось записать его своеобразное «пение». По их мнению, этот звук похож на саундрек, который обычно звучит в фильмах ужасах. Возможные причины сейсмического шума могут быть в узких щелях ледника, через которые дует сильный ветер. Нижняя часть спектра превращает «пение» ледника Росса в «жуткие» звуки, а давление внутри способно увеличить вибрационную громкость до 1 тыс. раз. Все зависит от величины объекта.

Также исследователи намерены провести дополнительные расследования и выяснить причину «пения» даже миниатюрных ледников Антарктики.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 20:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Huawei Mate 20 в России стоит от 77 770 рублей
В древности Земля могла иметь фиолетовый цвет
Зажигательную Карину Мишулину поклонники в
Брижит Макрон озадачила пользователей сетей
Загадочный снимок Елены Исинбаевой удивил
Caviar презентовал смартфон iPhone XS,
Денис Лебедев посвятил Ольге Бузовой в Instagram
Ученые смогли записать «жуткие» звуки шельфового
Александр Самойлов из-за измены жены сомневался,
Ученые: Пояс астероидов в Солнечной системе может
Первый канал изменил сетку вещания из-за трагедии
Александр Гобозов просит, чтобы Илья Яббаров не
Беременная Меган Маркл и принц Гарри посетили
Переехавшая из Джакарты в Санкт-Петербург
Меган Маркл заставила принца Гарри следовать
На телепроект «Дом-2» пришла копия Таты
Психологи: Этнические различия людей отражаются в
Ученые: Найден путь в четвертое измерение
Алиана Устиненко сбежала от нового ухажера,
На рынок вывели рестайлинговый УАЗ «Пикап»
Исследователь стволовых клеток обвинен в
Ольга и Алена Рапунцель получили шанс вернуться в
Страдающая хроническим недугом Татьяна Лазарева
Николай Басков выразил свои соболезнования в
Главный санитарный Врач России рассказала о трех
Группа иранских инженеров создала копию суперкара
Крылья помогают бабочкам слышать различные
Друг Армена Джигарханяна рассказал о его
Глава Крыма из-за взрыва в колледже Керчи объявил
Певица Пелагея для новой фотосессии надела черное
Просмотреть все новости