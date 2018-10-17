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Александр Самойлов из-за измены жены сомневался, что Аркадий его сын

Ирина Аверина, являющаяся супругой актера Александра Самойлова, в студии шоу "На самом деле" призналась, что изменяла мужу. Теперь заслуженный артист хочет выяснить, является ли 19-летный сын Аркадий, его кровным родственником.

Александр Самойлов из-за измены жены сомневался, что Аркадий его сын


Александр Самойлов сообщил, что также вел двойную жизнь и на протяжении многих лет изменял супруге. Актер заставил младшего сына Аркадия пройти экспертизу ДНК. Самойлов-младший рассказал редакторам программы, что чувствовал себя всегда нелюбимым отцом. Однако артист заявил, что его наследник ошибается, так как он его очень любит. Но, невзирая на это, у Александра Самойлова есть сомнения насчет его отцовства. Когда в студию вошел Аркадий, он упрек за упреком бросал в лицо своему отцу. Парень вспомнил эпизод из детства. По его словам, когда папа вел его в школу, на вопрос прохожего, кто это, артист ответил – «соседский мальчик». Данные воспоминания просто шокировали присутствующих в студии. Однако актер заявил, что он тогда пошутил.

Александр Самойлов из-за измены жены сомневался, что Аркадий его сын


Ирина Аверина на протяжении всей программы твердила, что Александр Самойлов - отец ее сына. Однако детектор лжи подтвердил, что супруга артиста не знает, кто отец Аркадия. После чего выяснилось, что у женщины 20 лет назад был роман. Как оказалось, ее любовником был друг семьи по имени Андрес Гонсалес. Бывший возлюбленный Ирины Авериной также появился в студии, заявив, что Аркадий его сын. Однако по результатам ДНК-теста выяснилось, что вероятность отцовства Аркадия Самойлова составляет 99,9%.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:47

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