Ольга и Алена Рапунцель получили шанс вернуться в конкурс «Человек года»





В студию были приглашены некоторые участники, которые положительно или отрицательно высказывались в адрес представленных номинантов. В частности, обсудить персону Вити пришли Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко, которые заявили, что этот молодой человек настроил коллектив против них, а потому они не прошли в основной тур.Кроме того, молодой отец заявил, что справедливо было бы, если бы ведущие вернули в конкурс Алену Савкину и его жену, дабы создать здоровую конкуренцию.И надо сказать, это сработало. Посовещавшись руководство реалити-шоу приняло решение ввести в «Человек года» новые правила, по которым к основным 15 участникам присоединятся еще трое, двоих снова будет выбирать коллектив, а одного выдвинут ведущие.Исходя из этого у сестер Рапунцель действительно появился огромный шанс вернуться в гонку за квартиру в Москве, а вот воспользуются ли они им, пока неизвестно.Напомним, что сейчас семейство в конкурсе представляет только Татьяна Владимировна, которая обошла по результатам голосования своего зятя и теперь в основном этапе будет наравне с остальными участниками бороться за жилье в столице.