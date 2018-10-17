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Ольга и Алена Рапунцель получили шанс вернуться в конкурс «Человек года»

Несколько дней назад на телепроекте «Дом-2» прошел последний отборочный этап конкурса «Человек года», в котором по результатам голосования прошел Виктор Литвинов, Алиана Устиненко и Оксана Ряска.

В студию были приглашены некоторые участники, которые положительно или отрицательно высказывались в адрес представленных номинантов. В частности, обсудить персону Вити пришли Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко, которые заявили, что этот молодой человек настроил коллектив против них, а потому они не прошли в основной тур.

Ольга и Алена Рапунцель получили шанс вернуться в конкурс «Человек года»

Кроме того, молодой отец заявил, что справедливо было бы, если бы ведущие вернули в конкурс Алену Савкину и его жену, дабы создать здоровую конкуренцию.

И надо сказать, это сработало. Посовещавшись руководство реалити-шоу приняло решение ввести в «Человек года» новые правила, по которым к основным 15 участникам присоединятся еще трое, двоих снова будет выбирать коллектив, а одного выдвинут ведущие.

Ольга и Алена Рапунцель получили шанс вернуться в конкурс «Человек года»

Исходя из этого у сестер Рапунцель действительно появился огромный шанс вернуться в гонку за квартиру в Москве, а вот воспользуются ли они им, пока неизвестно.

Напомним, что сейчас семейство в конкурсе представляет только Татьяна Владимировна, которая обошла по результатам голосования своего зятя и теперь в основном этапе будет наравне с остальными участниками бороться за жилье в столице.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:55

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