Ученые: Пояс астероидов в Солнечной системе может быть фрагментами планеты Фаэтон





Данная область состоит из малых объектов, среди которых выделяется астероид Церера из-за своих размеров. Он расположился между орбитами Красной планеты и Юпитера, но благодаря математическим расчетам астрономам удалось выяснить, как располагались планеты в древности.Оказалось, что в этом месте раньше было пропавшее небесное тело, которое погибло в результате космической катастрофы. Фаэтон мог быть уничтожен силовыми полями Солнца, что также относится к Юпитеру, или столкнулся с гигантским телом, разбившим планету на куски.