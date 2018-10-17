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Ученые: Пояс астероидов в Солнечной системе может быть фрагментами планеты Фаэтон

Ученые давно пытались найти следы загадочного небесного тела в Солнечной системе, судьба которого до сих пор оставалась неизвестна. Они считают, что Пояс астероидов может быть фрагментами планеты Фаэтон, опубликовав результаты работ в профильных изданиях.
Ученые: Пояс астероидов в Солнечной системе может быть фрагментами планеты Фаэтон
Данная область состоит из малых объектов, среди которых выделяется астероид Церера из-за своих размеров. Он расположился между орбитами Красной планеты и Юпитера, но благодаря математическим расчетам астрономам удалось выяснить, как располагались планеты в древности.

Оказалось, что в этом месте раньше было пропавшее небесное тело, которое погибло в результате космической катастрофы. Фаэтон мог быть уничтожен силовыми полями Солнца, что также относится к Юпитеру, или столкнулся с гигантским телом, разбившим планету на куски.



 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:30

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