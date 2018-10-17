Первый канал изменил сетку вещания из-за трагедии в Керчи
Первый канал убрал из эфира 17 октября все развлекательные шоу в связи с трагедией в Керчи, где, по предварительной информации, уже погибло 17 человек. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.
В частности, сообщается, что с эфира сняты такие популярные телепрограммы, как «Давай поженимся» и «Вечерний Ургант». Напомним, что в результате инцидента в политехническом колледже Керчи погибло более 15 человек, ещё 50 получили повреждения различной степени тяжести.
В частности, сообщается, что с эфира сняты такие популярные телепрограммы, как «Давай поженимся» и «Вечерний Ургант». Напомним, что в результате инцидента в политехническом колледже Керчи погибло более 15 человек, ещё 50 получили повреждения различной степени тяжести.
Культура
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 19:15