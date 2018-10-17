Первый канал изменил сетку вещания из-за трагедии в Керчи





В частности, сообщается, что с эфира сняты такие популярные телепрограммы, как «Давай поженимся» и «Вечерний Ургант». Напомним, что в результате инцидента в политехническом колледже Керчи погибло более 15 человек, ещё 50 получили повреждения различной степени тяжести.